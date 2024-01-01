100 Sri Lanka rupisinden Angola kvanzasına

Reel döviz kuru ile LKR → AOA çevirin

100 lkr
294,18 aoa

1,000Sr LKR = 2,942Kz AOA

05:10 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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1 LKR → AOASon 30 günSon 90 gün
Yüksek2,94182,9418
Düşük2,86212,7942
Ortalama2,91172,8666
Değişim2.35%3.56%
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1 LKR → AOA istatistikleri

LKR → AOA kurunun performansı son 30 günde en yüksek 2,9418, en düşük 2,8621 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 2,9117 oldu. LKR → AOA kurundaki değişiklik 2.35 değerindeydi.

LKR → AOA kurunun performansı son 90 günde en yüksek 2,9418, en düşük 2,7942 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 2,8666 oldu. LKR → AOA kurundaki değişiklik 3.56 değerindeydi.

Piyasa kuru takibi

Popüler para birimleri

 USDCADGBPINRAUDEURSGDAED
1 USD11,3810,77883,7081,5310,9241,3363,673
1 CAD0,72410,56460,6341,1090,6690,9682,661
1 GBP1,2851,7741107,5771,9681,1871,7174,72
1 INR0,0120,0160,00910,0180,0110,0160,044

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Sri Lanka rupisinden Angola kvanzasına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak LKR ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak AOA seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut LKR → AOA kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Sri Lanka rupisi için en iyi döviz çiftleri

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LKR → SGD

LKR → AED

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Sri Lanka Rupisi / Angola Kvanzası
1 LKR2,94181 AOA
5 LKR14,70905 AOA
10 LKR29,41810 AOA
20 LKR58,83620 AOA
50 LKR147,09050 AOA
100 LKR294,18100 AOA
250 LKR735,45250 AOA
500 LKR1.470,90500 AOA
1000 LKR2.941,81000 AOA
2000 LKR5.883,62000 AOA
5000 LKR14.709,05000 AOA
10000 LKR29.418,10000 AOA
Çevrim kurları Angola Kvanzası / Sri Lanka Rupisi
1 AOA0,33993 LKR
5 AOA1,69963 LKR
10 AOA3,39927 LKR
20 AOA6,79854 LKR
50 AOA16,99635 LKR
100 AOA33,99270 LKR
250 AOA84,98175 LKR
500 AOA169,96350 LKR
1000 AOA339,92700 LKR
2000 AOA679,85400 LKR
5000 AOA1.699,63500 LKR
10000 AOA3.399,27000 LKR