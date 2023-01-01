كوانزا أنغولي إلى هريفنا أوكرانية

تحويل AOA إلى UAH بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ aoa
٤٣٫٩٨ uah

1.00000 AOA = 0.04398 UAH

متوسط سعر صرف السوق عند 3:22 UTC
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AOA إلى UAH مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 AOA → 0 UAH
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.863351.0632588.39751.434751.658870.9571518.2182
1GBP1.1582811.2316102.3941.661921.921521.1086521.1027
1USD0.94050.811952183.1391.34941.560180.900217.1344
1INR0.01131250.00976620.01202810.01623060.0187660.01082770.206093

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل كوانزا أنغولي إلى هريفنا أوكرانية

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار AOA في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و UAH في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل AOA الحالي إلى UAH وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for Angolan kwanza

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Angolan Kwanza / هريفنيا الأوكرانية
1 AOA0.04398 UAH
5 AOA0.21989 UAH
10 AOA0.43978 UAH
20 AOA0.87956 UAH
50 AOA2.19890 UAH
100 AOA4.39780 UAH
250 AOA10.99450 UAH
500 AOA21.98900 UAH
1000 AOA43.97800 UAH
2000 AOA87.95600 UAH
5000 AOA219.89000 UAH
10000 AOA439.78000 UAH
معدلات التحويل هريفنيا الأوكرانية / Angolan Kwanza
1 UAH22.73860 AOA
5 UAH113.69300 AOA
10 UAH227.38600 AOA
20 UAH454.77200 AOA
50 UAH1136.93000 AOA
100 UAH2273.86000 AOA
250 UAH5684.65000 AOA
500 UAH11369.30000 AOA
1000 UAH22738.60000 AOA
2000 UAH45477.20000 AOA
5000 UAH113693.00000 AOA
10000 UAH227386.00000 AOA