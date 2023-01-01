1 كوانزا أنغولي إلى هريفنا أوكرانية

تحويل AOA إلى UAH بسعر الصرف الحقيقي

١ aoa
٠٫٠٤ uah

1.00000 AOA = 0.04331 UAH

Mid-market exchange rate at 21:59
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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.85781.076389.79791.462051.636460.947118.6789
1 GBP1.1657711.25485104.6951.704591.907941.104121.7775
1 USD0.92910.796908183.4321.35841.520450.8799517.3547
1 INR0.01113610.009551590.011985810.01628150.01822380.01054690.20801

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل كوانزا أنغولي إلى هريفنا أوكرانية

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار AOA في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و UAH في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل AOA الحالي إلى UAH وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for Angolan kwanza

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Angolan Kwanza / هريفنيا الأوكرانية
1 AOA0.04331 UAH
5 AOA0.21653 UAH
10 AOA0.43307 UAH
20 AOA0.86613 UAH
50 AOA2.16533 UAH
100 AOA4.33066 UAH
250 AOA10.82665 UAH
500 AOA21.65330 UAH
1000 AOA43.30660 UAH
2000 AOA86.61320 UAH
5000 AOA216.53300 UAH
10000 AOA433.06600 UAH
معدلات التحويل هريفنيا الأوكرانية / Angolan Kwanza
1 UAH23.09120 AOA
5 UAH115.45600 AOA
10 UAH230.91200 AOA
20 UAH461.82400 AOA
50 UAH1154.56000 AOA
100 UAH2309.12000 AOA
250 UAH5772.80000 AOA
500 UAH11545.60000 AOA
1000 UAH23091.20000 AOA
2000 UAH46182.40000 AOA
5000 UAH115456.00000 AOA
10000 UAH230912.00000 AOA