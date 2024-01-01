ألف هريفنا أوكرانية إلى كوانزا أنغولي

تحويل UAH إلى AOA بسعر الصرف الحقيقي

1,000 uah
21,921.40 aoa

1.000 UAH = 21.92 AOA

Mid-market exchange rate at 05:48
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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR1٠٫٨٥٤١٫٠٩٣٩٠٫٥٧٩١٫٤٧٥١٫٦٥٢٠٫٩٥٩١٨٫٣٥٣
1 GBP١٫١٧١1١٫٢٧٩١٠٦٫٠٢٨١٫٧٢٦١٫٩٣٤١٫١٢٣٢١٫٤٨٤
1 USD٠٫٩١٥٠٫٧٨٢1٨٢٫٨٨٣١٫٣٤٩١٫٥١٢٠٫٨٧٨١٦٫٧٩٤
1 INR٠٫٠١١٠٫٠٠٩٠٫٠١٢1٠٫٠١٦٠٫٠١٨٠٫٠١١٠٫٢٠٣

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل هريفنا أوكرانية إلى كوانزا أنغولي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار UAH في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و AOA في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل UAH الحالي إلى AOA وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for الهريفنيا الأوكرانية

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل هريفنيا الأوكرانية / Angolan Kwanza
1 UAH٢١٫٩٢١٤٠ AOA
5 UAH١٠٩٫٦٠٧٠٠ AOA
10 UAH٢١٩٫٢١٤٠٠ AOA
20 UAH٤٣٨٫٤٢٨٠٠ AOA
50 UAH١٬٠٩٦٫٠٧٠٠٠ AOA
100 UAH٢٬١٩٢٫١٤٠٠٠ AOA
250 UAH٥٬٤٨٠٫٣٥٠٠٠ AOA
500 UAH١٠٬٩٦٠٫٧٠٠٠٠ AOA
1000 UAH٢١٬٩٢١٫٤٠٠٠٠ AOA
2000 UAH٤٣٬٨٤٢٫٨٠٠٠٠ AOA
5000 UAH١٠٩٬٦٠٧٫٠٠٠٠٠ AOA
10000 UAH٢١٩٬٢١٤٫٠٠٠٠٠ AOA
معدلات التحويل Angolan Kwanza / هريفنيا الأوكرانية
1 AOA٠٫٠٤٥٦٢ UAH
5 AOA٠٫٢٢٨٠٩ UAH
10 AOA٠٫٤٥٦١٧ UAH
20 AOA٠٫٩١٢٣٥ UAH
50 AOA٢٫٢٨٠٨٧ UAH
100 AOA٤٫٥٦١٧٤ UAH
250 AOA١١٫٤٠٤٣٥ UAH
500 AOA٢٢٫٨٠٨٧٠ UAH
1000 AOA٤٥٫٦١٧٤٠ UAH
2000 AOA٩١٫٢٣٤٨٠ UAH
5000 AOA٢٢٨٫٠٨٧٠٠ UAH
10000 AOA٤٥٦٫١٧٤٠٠ UAH