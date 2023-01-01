1 Angola kvanzasından Ukrayna grivnasına

Reel döviz kuru ile AOA → UAH çevirin

1 aoa
0,04 uah

1.00000 AOA = 0.04413 UAH

15:27 UTC'deki reel piyasa kuru
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AOA → UAH çevrim grafiği

Bir dakika öncesi itibariyle 1 AOA → 0 UAH
Reel piyasa kuru

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Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86581.056787.84951.425651.647880.968718.6092
1GBP1.15511.22045101.4631.646571.903241.1188521.493
1USD0.946350.81937183.13571.349151.559450.916717.6107
1INR0.01138310.009855810.012028510.01622830.01875790.01102660.211831

Kötü döviz kurlarına dikkat edin.Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Angola kvanzasından Ukrayna grivnasına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak AOA ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak UAH seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut AOA → UAH kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Top currency pairings for Angola kvanzası

AOA → USD

AOA → EUR

AOA → CAD

AOA → AUD

AOA → SGD

AOA → ZAR

AOA → INR

AOA → GBP

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Çevrim kurları Angola Kvanzası / Ukrayna Grivnası
1 AOA0.04413 UAH
5 AOA0.22064 UAH
10 AOA0.44129 UAH
20 AOA0.88257 UAH
50 AOA2.20642 UAH
100 AOA4.41285 UAH
250 AOA11.03213 UAH
500 AOA22.06425 UAH
1000 AOA44.12850 UAH
2000 AOA88.25700 UAH
5000 AOA220.64250 UAH
10000 AOA441.28500 UAH
Çevrim kurları Ukrayna Grivnası / Angola Kvanzası
1 UAH22.66110 AOA
5 UAH113.30550 AOA
10 UAH226.61100 AOA
20 UAH453.22200 AOA
50 UAH1133.05500 AOA
100 UAH2266.11000 AOA
250 UAH5665.27500 AOA
500 UAH11330.55000 AOA
1000 UAH22661.10000 AOA
2000 UAH45322.20000 AOA
5000 UAH113305.50000 AOA
10000 UAH226611.00000 AOA