20 Angola kvanzasından Ukrayna grivnasına
Reel döviz kuru ile AOA → UAH çevirin
Kötü döviz kurlarına dikkat edin.Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.
Angola kvanzasından Ukrayna grivnasına para çevrimi nasıl yapılır
- 1
Miktarınızı girin
Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.
- 2
Para birimlerinizi seçin
İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak AOA ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak UAH seçmek için açılır menüyü tıklayın.
- 3
Bu kadar
Para birimi dönüştürücümüz size mevcut AOA → UAH kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.
Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?
Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.
|Çevrim kurları Ukrayna Grivnası / Angola Kvanzası
|1 UAH
|22.66110 AOA
|5 UAH
|113.30550 AOA
|10 UAH
|226.61100 AOA
|20 UAH
|453.22200 AOA
|50 UAH
|1133.05500 AOA
|100 UAH
|2266.11000 AOA
|250 UAH
|5665.27500 AOA
|500 UAH
|11330.55000 AOA
|1000 UAH
|22661.10000 AOA
|2000 UAH
|45322.20000 AOA
|5000 UAH
|113305.50000 AOA
|10000 UAH
|226611.00000 AOA