كوانزا أنغولي إلى درهم إماراتي

تحويل AOA إلى AED بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ aoa
٤٫٤٢ aed

1.00000 AOA = 0.00442 AED

متوسط سعر صرف السوق عند 3:8 UTC
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AOA إلى AED مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 AOA → 0 AED
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86331.063188.44351.43461.658110.9571518.2166
1GBP1.1583511.2315102.4531.661851.920771.1087121.1022
1USD0.940650.812018183.1941.349451.55970.9003517.1354
1INR0.01130660.009760530.012020110.01622050.01874770.01082230.205969

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل كوانزا أنغولي إلى درهم إماراتي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار AOA في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و AED في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل AOA الحالي إلى AED وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Angolan Kwanza / الدرهام بالإمارات العربية المتحدة
1 AOA0.00442 AED
5 AOA0.02208 AED
10 AOA0.04417 AED
20 AOA0.08833 AED
50 AOA0.22083 AED
100 AOA0.44166 AED
250 AOA1.10415 AED
500 AOA2.20829 AED
1000 AOA4.41659 AED
2000 AOA8.83318 AED
5000 AOA22.08295 AED
10000 AOA44.16590 AED
معدلات التحويل الدرهام بالإمارات العربية المتحدة / Angolan Kwanza
1 AED226.41900 AOA
5 AED1132.09500 AOA
10 AED2264.19000 AOA
20 AED4528.38000 AOA
50 AED11320.95000 AOA
100 AED22641.90000 AOA
250 AED56604.75000 AOA
500 AED113209.50000 AOA
1000 AED226419.00000 AOA
2000 AED452838.00000 AOA
5000 AED1132095.00000 AOA
10000 AED2264190.00000 AOA