كوانزا أنغولي إلى دينار بحريني

تحويل AOA إلى BHD بسعر الصرف الحقيقي

1000 aoa
0.453 bhd

1.00000 AOA = 0.00045 BHD

متوسط سعر صرف السوق عند 3:10 UTC
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AOA إلى BHD مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 AOA → 0 BHD
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.863251.0630588.39471.434641.658170.9571518.2159
1GBP1.1584111.23145102.3981.66191.920841.1087721.1015
1USD0.940650.812051183.1521.349551.559820.900417.1355
1INR0.01131290.009765860.012026210.01622990.01875860.01082840.206074

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل كوانزا أنغولي إلى دينار بحريني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار AOA في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و BHD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل AOA الحالي إلى BHD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for Angolan kwanza

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Angolan Kwanza / Bahraini Dinar
1 AOA0.00045 BHD
5 AOA0.00226 BHD
10 AOA0.00453 BHD
20 AOA0.00906 BHD
50 AOA0.02264 BHD
100 AOA0.04528 BHD
250 AOA0.11321 BHD
500 AOA0.22641 BHD
1000 AOA0.45282 BHD
2000 AOA0.90564 BHD
5000 AOA2.26410 BHD
10000 AOA4.52820 BHD
معدلات التحويل Bahraini Dinar / Angolan Kwanza
1 BHD2208.38000 AOA
5 BHD11041.90000 AOA
10 BHD22083.80000 AOA
20 BHD44167.60000 AOA
50 BHD110419.00000 AOA
100 BHD220838.00000 AOA
250 BHD552095.00000 AOA
500 BHD1104190.00000 AOA
1000 BHD2208380.00000 AOA
2000 BHD4416760.00000 AOA
5000 BHD11041900.00000 AOA
10000 BHD22083800.00000 AOA