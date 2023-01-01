500 كوانزا أنغولي إلى دينار بحريني

تحويل AOA إلى BHD بسعر الصرف الحقيقي

٥٠٠ aoa
٠٫٢٢٣ bhd

1.00000 AOA = 0.00045 BHD

Mid-market exchange rate at 21:59
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أعلى العملات

 USDEURCADAUDSGDZARINRGBP
1 USD10.92911.35841.520451.3421519.000783.4320.796908
1 EUR1.076311.462051.636461.4445620.450589.79790.8578
1 CAD0.736160.68397311.119290.98803713.987661.41930.586652
1 AUD0.65770.6110750.8934210.88273212.496854.87320.524126

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل كوانزا أنغولي إلى دينار بحريني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار AOA في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و BHD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل AOA الحالي إلى BHD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for Angolan kwanzas

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Angolan Kwanza / Bahraini Dinar
1 AOA0.00045 BHD
5 AOA0.00223 BHD
10 AOA0.00446 BHD
20 AOA0.00893 BHD
50 AOA0.02232 BHD
100 AOA0.04465 BHD
250 AOA0.11162 BHD
500 AOA0.22324 BHD
1000 AOA0.44648 BHD
2000 AOA0.89296 BHD
5000 AOA2.23239 BHD
10000 AOA4.46479 BHD
معدلات التحويل Bahraini Dinar / Angolan Kwanza
1 BHD2239.75000 AOA
5 BHD11198.75000 AOA
10 BHD22397.50000 AOA
20 BHD44795.00000 AOA
50 BHD111987.50000 AOA
100 BHD223975.00000 AOA
250 BHD559937.50000 AOA
500 BHD1119875.00000 AOA
1000 BHD2239750.00000 AOA
2000 BHD4479500.00000 AOA
5000 BHD11198750.00000 AOA
10000 BHD22397500.00000 AOA