كوانزا أنغولي إلى فرنك سويسري

تحويل AOA إلى XPF بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ aoa
١٣٥ xpf

1.00000 AOA = 0.13517 XPF

متوسط سعر صرف السوق عند 3:23 UTC
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AOA إلى XPF مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 AOA → 0 XPF
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86321.063288.39341.434741.659050.9570518.2175
1GBP1.1584811.23165102.3981.662051.92191.1087221.1038
1USD0.940550.811919183.1391.349451.560430.9001517.1346
1INR0.01131310.00976580.01202810.01623130.01876890.0108270.206096

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل كوانزا أنغولي إلى فرنك سويسري

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار AOA في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و XPF في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل AOA الحالي إلى XPF وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for Angolan kwanza

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Angolan Kwanza / فرنك الـ CFP
1 AOA0.13517 XPF
5 AOA0.67587 XPF
10 AOA1.35174 XPF
20 AOA2.70348 XPF
50 AOA6.75870 XPF
100 AOA13.51740 XPF
250 AOA33.79350 XPF
500 AOA67.58700 XPF
1000 AOA135.17400 XPF
2000 AOA270.34800 XPF
5000 AOA675.87000 XPF
10000 AOA1351.74000 XPF
معدلات التحويل فرنك الـ CFP / Angolan Kwanza
1 XPF7.39789 AOA
5 XPF36.98945 AOA
10 XPF73.97890 AOA
20 XPF147.95780 AOA
50 XPF369.89450 AOA
100 XPF739.78900 AOA
250 XPF1849.47250 AOA
500 XPF3698.94500 AOA
1000 XPF7397.89000 AOA
2000 XPF14795.78000 AOA
5000 XPF36989.45000 AOA
10000 XPF73978.90000 AOA