500 فرنك سويسري إلى كوانزا أنغولي

تحويل XPF إلى AOA بسعر الصرف الحقيقي

500 xpf
3799.87 aoa

1.00000 XPF = 7.59973 AOA

Mid-market exchange rate at 01:38
تتبع سعر الصرف
Wise

Spend abroad without hidden fees

Trustpilot logoTrustpilot stars rating

Loading

أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.874051.084490.2341.485031.670750.9629518.7702
1 GBP1.144111.2407103.241.699081.911561.1017121.4756
1 USD0.922150.805997183.2111.369451.540710.88817.3093
1 INR0.01108230.009686180.012017610.01645760.01851570.01067170.208017

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل فرنك سويسري إلى كوانزا أنغولي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار XPF في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و AOA في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل XPF الحالي إلى AOA وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for Cfp فرنك

XPF إلى USD

XPF إلى SGD

XPF إلى ZAR

XPF إلى EUR

XPF إلى INR

XPF إلى GBP

XPF إلى AUD

XPF إلى CAD

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

قارننا مع البنك الخاص بكإرسال المال مع Wise
plane
phones

mobile-section.title

mobile-section.body
mobile-section.badge.apple.altmobile-section.badge.google.alt
mobile-section.disclaimer
معدلات التحويل فرنك الـ CFP / Angolan Kwanza
1 XPF7.59973 AOA
5 XPF37.99865 AOA
10 XPF75.99730 AOA
20 XPF151.99460 AOA
50 XPF379.98650 AOA
100 XPF759.97300 AOA
250 XPF1899.93250 AOA
500 XPF3799.86500 AOA
1000 XPF7599.73000 AOA
2000 XPF15199.46000 AOA
5000 XPF37998.65000 AOA
10000 XPF75997.30000 AOA
معدلات التحويل Angolan Kwanza / فرنك الـ CFP
1 AOA0.13158 XPF
5 AOA0.65792 XPF
10 AOA1.31584 XPF
20 AOA2.63168 XPF
50 AOA6.57920 XPF
100 AOA13.15840 XPF
250 AOA32.89600 XPF
500 AOA65.79200 XPF
1000 AOA131.58400 XPF
2000 AOA263.16800 XPF
5000 AOA657.92000 XPF
10000 AOA1315.84000 XPF