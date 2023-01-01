5000 فرنك سويسري إلى كوانزا أنغولي

تحويل XPF إلى AOA بسعر الصرف الحقيقي

٥٬٠٠٠ xpf
٣٨٬٠٠٥٫٦٥ aoa

1.00000 XPF = 7.60113 AOA

Mid-market exchange rate at 01:39
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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.8741.084290.21741.484921.671210.96318.77
1 GBP1.1441611.2405103.2231.698991.912141.1018321.4759
1 USD0.922350.806127183.2111.36961.541430.888117.3123
1 INR0.01108430.009687740.012017610.01645940.01852430.01067290.208053

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل فرنك سويسري إلى كوانزا أنغولي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار XPF في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و AOA في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل XPF الحالي إلى AOA وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل فرنك الـ CFP / Angolan Kwanza
1 XPF7.60113 AOA
5 XPF38.00565 AOA
10 XPF76.01130 AOA
20 XPF152.02260 AOA
50 XPF380.05650 AOA
100 XPF760.11300 AOA
250 XPF1900.28250 AOA
500 XPF3800.56500 AOA
1000 XPF7601.13000 AOA
2000 XPF15202.26000 AOA
5000 XPF38005.65000 AOA
10000 XPF76011.30000 AOA
معدلات التحويل Angolan Kwanza / فرنك الـ CFP
1 AOA0.13156 XPF
5 AOA0.65780 XPF
10 AOA1.31559 XPF
20 AOA2.63118 XPF
50 AOA6.57795 XPF
100 AOA13.15590 XPF
250 AOA32.88975 XPF
500 AOA65.77950 XPF
1000 AOA131.55900 XPF
2000 AOA263.11800 XPF
5000 AOA657.79500 XPF
10000 AOA1315.59000 XPF