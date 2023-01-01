100 كوانزا أنغولي إلى فرنك سويسري

تحويل AOA إلى XPF بسعر الصرف الحقيقي

١٠٠ aoa
١٣ xpf

1.00000 AOA = 0.13150 XPF

Mid-market exchange rate at 21:59
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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.85781.076389.79791.462051.636460.947118.6789
1 GBP1.1657711.25485104.6951.704591.907941.104121.7775
1 USD0.92910.796908183.4321.35841.520450.8799517.3547
1 INR0.01113610.009551590.011985810.01628150.01822380.01054690.20801

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل كوانزا أنغولي إلى فرنك سويسري

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار AOA في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و XPF في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل AOA الحالي إلى XPF وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Angolan Kwanza / فرنك الـ CFP
1 AOA0.13150 XPF
5 AOA0.65748 XPF
10 AOA1.31495 XPF
20 AOA2.62990 XPF
50 AOA6.57475 XPF
100 AOA13.14950 XPF
250 AOA32.87375 XPF
500 AOA65.74750 XPF
1000 AOA131.49500 XPF
2000 AOA262.99000 XPF
5000 AOA657.47500 XPF
10000 AOA1314.95000 XPF
معدلات التحويل فرنك الـ CFP / Angolan Kwanza
1 XPF7.60486 AOA
5 XPF38.02430 AOA
10 XPF76.04860 AOA
20 XPF152.09720 AOA
50 XPF380.24300 AOA
100 XPF760.48600 AOA
250 XPF1901.21500 AOA
500 XPF3802.43000 AOA
1000 XPF7604.86000 AOA
2000 XPF15209.72000 AOA
5000 XPF38024.30000 AOA
10000 XPF76048.60000 AOA