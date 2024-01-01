Angola kvanzasından CFP frangına

Reel döviz kuru ile AOA → XPF çevirin

1.000 aoa
133 xpf

1,000 AOA = 0,1330 XPF

20:59 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10,8551,06488,9691,4661,6470,97317,712
1 GBP1,1711,245104,0941,7151,9271,13820,724
1 USD0,940,803183,6091,3771,5470,91416,645
1 INR0,0110,010,01210,0160,0190,0110,199

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Angola kvanzasından CFP frangına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak AOA ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak XPF seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut AOA → XPF kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Angola kvanzası için en iyi döviz çiftleri

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AOA → ZAR

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Angola Kvanzası / CFP Frangı
1 AOA0,13303 XPF
5 AOA0,66516 XPF
10 AOA1,33032 XPF
20 AOA2,66064 XPF
50 AOA6,65160 XPF
100 AOA13,30320 XPF
250 AOA33,25800 XPF
500 AOA66,51600 XPF
1000 AOA133,03200 XPF
2000 AOA266,06400 XPF
5000 AOA665,16000 XPF
10000 AOA1.330,32000 XPF
Çevrim kurları CFP Frangı / Angola Kvanzası
1 XPF7,51701 AOA
5 XPF37,58505 AOA
10 XPF75,17010 AOA
20 XPF150,34020 AOA
50 XPF375,85050 AOA
100 XPF751,70100 AOA
250 XPF1.879,25250 AOA
500 XPF3.758,50500 AOA
1000 XPF7.517,01000 AOA
2000 XPF15.034,02000 AOA
5000 XPF37.585,05000 AOA
10000 XPF75.170,10000 AOA