10 İsviçre frangından Angola kvanzasına

Reel döviz kuru ile XPF → AOA çevirin

10 xpf
80,95 aoa

1,000₣ XPF = 8,095Kz AOA

20:37 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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XPF → AOA çevrim grafiği

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Reel piyasa kuru

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1 XPF → AOASon 30 günSon 90 gün
Yüksek8,12148,1214
Düşük7,83657,5793
Ortalama8,02957,8502
Değişim3.29%6.74%
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1 XPF → AOA istatistikleri

XPF → AOA kurunun performansı son 30 günde en yüksek 8,1214, en düşük 7,8365 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 8,0295 oldu. XPF → AOA kurundaki değişiklik 3.29 değerindeydi.

XPF → AOA kurunun performansı son 90 günde en yüksek 8,1214, en düşük 7,5793 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 7,8502 oldu. XPF → AOA kurundaki değişiklik 6.74 değerindeydi.

Piyasa kuru takibi

Popüler para birimleri

 USDSGDZAREURINRGBPAUDCAD
1 USD11,32718,270,91783,7730,7811,5351,387
1 SGD0,754113,7710,69163,1460,5891,1571,045
1 ZAR0,0550,07310,054,5850,0430,0840,076
1 EUR1,0911,44719,931191,3920,8521,6741,513

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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İsviçre frangından Angola kvanzasına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak XPF ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak AOA seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut XPF → AOA kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

CFP frangı için en iyi döviz çiftleri

XPF → USD

XPF → SGD

XPF → ZAR

XPF → EUR

XPF → INR

XPF → GBP

XPF → AUD

XPF → CAD

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları CFP Frangı / Angola Kvanzası
1 XPF8,09453 AOA
5 XPF40,47265 AOA
10 XPF80,94530 AOA
20 XPF161,89060 AOA
50 XPF404,72650 AOA
100 XPF809,45300 AOA
250 XPF2.023,63250 AOA
500 XPF4.047,26500 AOA
1000 XPF8.094,53000 AOA
2000 XPF16.189,06000 AOA
5000 XPF40.472,65000 AOA
10000 XPF80.945,30000 AOA
Çevrim kurları Angola Kvanzası / CFP Frangı
1 AOA0,12354 XPF
5 AOA0,61770 XPF
10 AOA1,23540 XPF
20 AOA2,47080 XPF
50 AOA6,17700 XPF
100 AOA12,35400 XPF
250 AOA30,88500 XPF
500 AOA61,77000 XPF
1000 AOA123,54000 XPF
2000 AOA247,08000 XPF
5000 AOA617,70000 XPF
10000 AOA1.235,40000 XPF