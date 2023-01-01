50 Angola kvanzasından CFP frangına

Reel döviz kuru ile AOA → XPF çevirin

50 aoa
7 xpf

1.00000 AOA = 0.13545 XPF

15:34 UTC'deki reel piyasa kuru
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AOA → XPF çevrim grafiği

Bir dakika öncesi itibariyle 1 AOA → 0 XPF
Reel piyasa kuru

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Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86541.057187.88271.425711.646960.968318.5882
1GBP1.1555411.22145101.5461.647371.903011.118921.4781
1USD0.9460.818699183.13571.34871.5580.91617.5841
1INR0.01137880.009847740.012028510.01622290.01874040.01101810.211511

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Angola kvanzasından CFP frangına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak AOA ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak XPF seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut AOA → XPF kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Top currency pairings for Angola kvanzası

AOA → USD

AOA → EUR

AOA → CAD

AOA → AUD

AOA → SGD

AOA → ZAR

AOA → INR

AOA → GBP

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Çevrim kurları Angola Kvanzası / CFP Frangı
1 AOA0.13545 XPF
5 AOA0.67723 XPF
10 AOA1.35445 XPF
20 AOA2.70890 XPF
50 AOA6.77225 XPF
100 AOA13.54450 XPF
250 AOA33.86125 XPF
500 AOA67.72250 XPF
1000 AOA135.44500 XPF
2000 AOA270.89000 XPF
5000 AOA677.22500 XPF
10000 AOA1354.45000 XPF
Çevrim kurları CFP Frangı / Angola Kvanzası
1 XPF7.38305 AOA
5 XPF36.91525 AOA
10 XPF73.83050 AOA
20 XPF147.66100 AOA
50 XPF369.15250 AOA
100 XPF738.30500 AOA
250 XPF1845.76250 AOA
500 XPF3691.52500 AOA
1000 XPF7383.05000 AOA
2000 XPF14766.10000 AOA
5000 XPF36915.25000 AOA
10000 XPF73830.50000 AOA