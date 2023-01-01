كوانزا أنغولي إلى بيزو كولومبي

تحويل AOA إلى COP بسعر الصرف الحقيقي

1000 aoa
4716.43 cop

1.00000 AOA = 4.71643 COP

متوسط سعر صرف السوق عند 3:11 UTC
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AOA إلى COP مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 AOA → 0 COP
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86321.063288.40931.434741.658270.9572518.2157
1GBP1.1584811.2317102.4211.662121.921081.1089621.1026
1USD0.940550.811886183.1541.349451.55970.9003517.1329
1INR0.0113110.009763640.012025910.01622830.01875670.01082750.206038

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل كوانزا أنغولي إلى بيزو كولومبي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار AOA في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و COP في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل AOA الحالي إلى COP وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for Angolan kwanza

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Angolan Kwanza / البيزو الكولومبي
1 AOA4.71643 COP
5 AOA23.58215 COP
10 AOA47.16430 COP
20 AOA94.32860 COP
50 AOA235.82150 COP
100 AOA471.64300 COP
250 AOA1179.10750 COP
500 AOA2358.21500 COP
1000 AOA4716.43000 COP
2000 AOA9432.86000 COP
5000 AOA23582.15000 COP
10000 AOA47164.30000 COP
معدلات التحويل البيزو الكولومبي / Angolan Kwanza
1 COP0.21202 AOA
5 COP1.06012 AOA
10 COP2.12025 AOA
20 COP4.24050 AOA
50 COP10.60125 AOA
100 COP21.20250 AOA
250 COP53.00625 AOA
500 COP106.01250 AOA
1000 COP212.02500 AOA
2000 COP424.05000 AOA
5000 COP1060.12500 AOA
10000 COP2120.25000 AOA