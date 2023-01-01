كوانزا أنغولي إلى تاكا بنغلاديشي

تحويل AOA إلى BDT بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ aoa
١٣١٫٩٦ bdt

1.00000 AOA = 0.13196 BDT

متوسط سعر صرف السوق عند 3:10 UTC
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AOA إلى BDT مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 AOA → 0 BDT
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.863251.0630588.39471.434641.658170.9571518.2159
1GBP1.1584111.23145102.3981.66191.920841.1087721.1015
1USD0.940650.812051183.1521.349551.559820.900417.1355
1INR0.01131290.009765860.012026210.01622990.01875860.01082840.206074

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل كوانزا أنغولي إلى تاكا بنغلاديشي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار AOA في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و BDT في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل AOA الحالي إلى BDT وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for Angolan kwanza

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Angolan Kwanza / Bangladeshi Taka
1 AOA0.13196 BDT
5 AOA0.65981 BDT
10 AOA1.31962 BDT
20 AOA2.63924 BDT
50 AOA6.59810 BDT
100 AOA13.19620 BDT
250 AOA32.99050 BDT
500 AOA65.98100 BDT
1000 AOA131.96200 BDT
2000 AOA263.92400 BDT
5000 AOA659.81000 BDT
10000 AOA1319.62000 BDT
معدلات التحويل Bangladeshi Taka / Angolan Kwanza
1 BDT7.57791 AOA
5 BDT37.88955 AOA
10 BDT75.77910 AOA
20 BDT151.55820 AOA
50 BDT378.89550 AOA
100 BDT757.79100 AOA
250 BDT1894.47750 AOA
500 BDT3788.95500 AOA
1000 BDT7577.91000 AOA
2000 BDT15155.82000 AOA
5000 BDT37889.55000 AOA
10000 BDT75779.10000 AOA