Angola kvanzasından Bangladeş takasına

Reel döviz kuru ile AOA → BDT çevirin

1.000 aoa
130,11 bdt

1,000 AOA = 0,1301 BDT

20:59 UTC'deki reel piyasa kuru
Döviz kurunu takip edin
Wise

Yurt dışında gizli ücretler olmadan para harcayın

Loading

Popüler para birimleri

 USDEURCADAUDSGDZARINRGBP
1 USD10,941,3771,5471,36218,86283,6090,803
1 EUR1,06411,4661,6471,44920,07188,9690,855
1 CAD0,7260,68211,1230,98813,69460,7030,583
1 AUD0,6460,6070,8910,8812,1954,0330,519

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

Döviz kurlarını karşılaştırın

Angola kvanzasından Bangladeş takasına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak AOA ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak BDT seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut AOA → BDT kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Angola kvanzası için en iyi döviz çiftleri

AOA → USD

AOA → EUR

AOA → CAD

AOA → AUD

AOA → SGD

AOA → ZAR

AOA → INR

AOA → GBP

Dönüştürücünün kaynak para birimini değiştir

Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?

Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.

Bizi bankanız ile karşılaştırınWise ile para gönderin

Para Birimi Dönüştürücü uygulamamızı indirin

Kullanıcılarımızın sevdiği özellikler:
  • Canlı döviz kurlarını ücretsiz ve reklamsız takip edin.
  • En iyi para transferi sağlayıcılarını karşılaştırın.
  • Son bir gün veya son 500 gün içinde oranların nasıl değiştiğini görün.
Sık kullandığınız veya sadece takip etmek istediğiniz para birimlerini kolay erişim için favorilerinize ekleyin. Pound, dolar, peso; hepsi bir arada.
Apple App Store'dan indirinGoogle Play Store'dan indirin
Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Angola Kvanzası / Bangladeş Takası
1 AOA0,13011 BDT
5 AOA0,65054 BDT
10 AOA1,30107 BDT
20 AOA2,60214 BDT
50 AOA6,50535 BDT
100 AOA13,01070 BDT
250 AOA32,52675 BDT
500 AOA65,05350 BDT
1000 AOA130,10700 BDT
2000 AOA260,21400 BDT
5000 AOA650,53500 BDT
10000 AOA1.301,07000 BDT
Çevrim kurları Bangladeş Takası / Angola Kvanzası
1 BDT7,68601 AOA
5 BDT38,43005 AOA
10 BDT76,86010 AOA
20 BDT153,72020 AOA
50 BDT384,30050 AOA
100 BDT768,60100 AOA
250 BDT1.921,50250 AOA
500 BDT3.843,00500 AOA
1000 BDT7.686,01000 AOA
2000 BDT15.372,02000 AOA
5000 BDT38.430,05000 AOA
10000 BDT76.860,10000 AOA