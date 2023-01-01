كوانزا أنغولي إلى فرنك غرب إفريقي

تحويل AOA إلى XOF بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ aoa
٧٣٨ xof

1.00000 AOA = 0.73750 XOF

متوسط سعر صرف السوق عند 3:24 UTC
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AOA إلى XOF مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 AOA → 0 XOF
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86321.0632588.39751.434751.659120.957118.2186
1GBP1.1584811.23165102.3981.661991.92191.1087821.1041
1USD0.940550.811919183.1391.34941.560430.9001517.1348
1INR0.01131250.00976580.01202810.01623060.01876890.0108270.206098

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل كوانزا أنغولي إلى فرنك غرب إفريقي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار AOA في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و XOF في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل AOA الحالي إلى XOF وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for Angolan kwanza

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Angolan Kwanza / فرنك س ف ا وسط أفريقيا
1 AOA0.73750 XOF
5 AOA3.68752 XOF
10 AOA7.37504 XOF
20 AOA14.75008 XOF
50 AOA36.87520 XOF
100 AOA73.75040 XOF
250 AOA184.37600 XOF
500 AOA368.75200 XOF
1000 AOA737.50400 XOF
2000 AOA1475.00800 XOF
5000 AOA3687.52000 XOF
10000 AOA7375.04000 XOF
معدلات التحويل فرنك س ف ا وسط أفريقيا / Angolan Kwanza
1 XOF1.35593 AOA
5 XOF6.77965 AOA
10 XOF13.55930 AOA
20 XOF27.11860 AOA
50 XOF67.79650 AOA
100 XOF135.59300 AOA
250 XOF338.98250 AOA
500 XOF677.96500 AOA
1000 XOF1355.93000 AOA
2000 XOF2711.86000 AOA
5000 XOF6779.65000 AOA
10000 XOF13559.30000 AOA