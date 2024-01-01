Angola kvanzasından CFA Frangı BCEAO'ya

Reel döviz kuru ile AOA → XOF çevirin

1.000 aoa
733 xof

1,000 AOA = 0,7326 XOF

20:59 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10,8551,06488,9691,4661,6470,97317,712
1 GBP1,1711,245104,0941,7151,9271,13820,724
1 USD0,940,803183,6091,3771,5470,91416,645
1 INR0,0110,010,01210,0160,0190,0110,199

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Angola kvanzasından CFA Frangı BCEAO'ya para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak AOA ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak XOF seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut AOA → XOF kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Angola kvanzası için en iyi döviz çiftleri

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AOA → ZAR

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Angola Kvanzası / CFA Frangı BCEAO
1 AOA0,73260 XOF
5 AOA3,66301 XOF
10 AOA7,32602 XOF
20 AOA14,65204 XOF
50 AOA36,63010 XOF
100 AOA73,26020 XOF
250 AOA183,15050 XOF
500 AOA366,30100 XOF
1000 AOA732,60200 XOF
2000 AOA1.465,20400 XOF
5000 AOA3.663,01000 XOF
10000 AOA7.326,02000 XOF
Çevrim kurları CFA Frangı BCEAO / Angola Kvanzası
1 XOF1,36500 AOA
5 XOF6,82500 AOA
10 XOF13,65000 AOA
20 XOF27,30000 AOA
50 XOF68,25000 AOA
100 XOF136,50000 AOA
250 XOF341,25000 AOA
500 XOF682,50000 AOA
1000 XOF1.365,00000 AOA
2000 XOF2.730,00000 AOA
5000 XOF6.825,00000 AOA
10000 XOF13.650,00000 AOA