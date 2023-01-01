20 Angola kvanzasından CFA Frangı BCEAO'ya

Reel döviz kuru ile AOA → XOF çevirin

20 aoa
15 xof

1.00000 AOA = 0.74362 XOF

15:33 UTC'deki reel piyasa kuru
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AOA → XOF çevrim grafiği

Bir dakika öncesi itibariyle 1 AOA → 0 XOF
Reel piyasa kuru

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Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86581.057187.88271.426291.647730.9683518.6042
1GBP1.15511.2209101.51.64731.903051.1184521.487
1USD0.9460.819068183.13571.349251.558720.916117.5993
1INR0.01137880.009852180.012028510.01622950.01874920.01101930.211694

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Angola kvanzasından CFA Frangı BCEAO'ya para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak AOA ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak XOF seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut AOA → XOF kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Top currency pairings for Angola kvanzası

AOA → USD

AOA → EUR

AOA → CAD

AOA → AUD

AOA → SGD

AOA → ZAR

AOA → INR

AOA → GBP

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plane
Çevrim kurları Angola Kvanzası / CFA Frangı BCEAO
1 AOA0.74362 XOF
5 AOA3.71812 XOF
10 AOA7.43623 XOF
20 AOA14.87246 XOF
50 AOA37.18115 XOF
100 AOA74.36230 XOF
250 AOA185.90575 XOF
500 AOA371.81150 XOF
1000 AOA743.62300 XOF
2000 AOA1487.24600 XOF
5000 AOA3718.11500 XOF
10000 AOA7436.23000 XOF
Çevrim kurları CFA Frangı BCEAO / Angola Kvanzası
1 XOF1.34477 AOA
5 XOF6.72385 AOA
10 XOF13.44770 AOA
20 XOF26.89540 AOA
50 XOF67.23850 AOA
100 XOF134.47700 AOA
250 XOF336.19250 AOA
500 XOF672.38500 AOA
1000 XOF1344.77000 AOA
2000 XOF2689.54000 AOA
5000 XOF6723.85000 AOA
10000 XOF13447.70000 AOA