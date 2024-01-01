1 CFA Frangı BCEAO'dan Angola kvanzasına

Reel döviz kuru ile XOF → AOA çevirin

1,000CFA XOF = 1,486Kz AOA

09:15 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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XOF → AOA çevrim grafiği

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Birkaç saniye önce güncellendi
Reel piyasa kuru

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AOA
1 XOF → AOASon 30 günSon 90 gün
Yüksek1,52921,6331
Düşük1,47721,4772
Ortalama1,50561,5468
Değişim-2.32%-3.77%
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1 XOF → AOA istatistikleri

XOF → AOA kurunun performansı son 30 günde en yüksek 1,5292, en düşük 1,4772 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 1,5056 oldu. XOF → AOA kurundaki değişiklik -2.32 değerindeydi.

XOF → AOA kurunun performansı son 90 günde en yüksek 1,6331, en düşük 1,4772 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 1,5468 oldu. XOF → AOA kurundaki değişiklik -3.77 değerindeydi.

Piyasa kuru takibiXOF - AOA tablosunu görüntüle

Popüler para birimleri

 USDGBPCADEURAUDMADSGDNGN
1 USD10,791,4020,9461,5389,9961,3391.720,28
1 GBP1,26611,7751,1971,94612,6531,6952.177,44
1 CAD0,7130,56310,6751,0977,1290,9551.226,84
1 EUR1,0570,8351,48211,62610,5691,4161.818,77

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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CFA Frangı BCEAO'dan Angola kvanzasına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak XOF ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak AOA seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut XOF → AOA kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

CFA frangı BCEAO için en iyi döviz çiftleri

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları CFA Frangı BCEAO / Angola Kvanzası
1 XOF1,48579 AOA
5 XOF7,42895 AOA
10 XOF14,85790 AOA
20 XOF29,71580 AOA
50 XOF74,28950 AOA
100 XOF148,57900 AOA
250 XOF371,44750 AOA
500 XOF742,89500 AOA
1000 XOF1.485,79000 AOA
2000 XOF2.971,58000 AOA
5000 XOF7.428,95000 AOA
10000 XOF14.857,90000 AOA
Çevrim kurları Angola Kvanzası / CFA Frangı BCEAO
1 AOA0,67304 XOF
5 AOA3,36521 XOF
10 AOA6,73041 XOF
20 AOA13,46082 XOF
50 AOA33,65205 XOF
100 AOA67,30410 XOF
250 AOA168,26025 XOF
500 AOA336,52050 XOF
1000 AOA673,04100 XOF
2000 AOA1.346,08200 XOF
5000 AOA3.365,20500 XOF
10000 AOA6.730,41000 XOF