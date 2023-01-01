1 Angola kvanzasından CFA Frangı BCEAO'ya

Reel döviz kuru ile AOA → XOF çevirin

1 aoa
1 xof

1.00000 AOA = 0.74341 XOF

15:32 UTC'deki reel piyasa kuru
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AOA → XOF çevrim grafiği

Bir dakika öncesi itibariyle 1 AOA → 0 XOF
Reel piyasa kuru

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Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86571.056887.85781.42611.647650.9683518.6013
1GBP1.1551311.2207101.4841.647271.903181.1185721.4862
1USD0.946250.819202183.13571.349451.559090.916317.6015
1INR0.0113820.009853790.012028510.01623190.01875350.01102170.21172

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Angola kvanzasından CFA Frangı BCEAO'ya para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak AOA ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak XOF seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut AOA → XOF kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Top currency pairings for Angola kvanzası

AOA → USD

AOA → EUR

AOA → CAD

AOA → AUD

AOA → SGD

AOA → ZAR

AOA → INR

AOA → GBP

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plane
Çevrim kurları Angola Kvanzası / CFA Frangı BCEAO
1 AOA0.74341 XOF
5 AOA3.71706 XOF
10 AOA7.43412 XOF
20 AOA14.86824 XOF
50 AOA37.17060 XOF
100 AOA74.34120 XOF
250 AOA185.85300 XOF
500 AOA371.70600 XOF
1000 AOA743.41200 XOF
2000 AOA1486.82400 XOF
5000 AOA3717.06000 XOF
10000 AOA7434.12000 XOF
Çevrim kurları CFA Frangı BCEAO / Angola Kvanzası
1 XOF1.34515 AOA
5 XOF6.72575 AOA
10 XOF13.45150 AOA
20 XOF26.90300 AOA
50 XOF67.25750 AOA
100 XOF134.51500 AOA
250 XOF336.28750 AOA
500 XOF672.57500 AOA
1000 XOF1345.15000 AOA
2000 XOF2690.30000 AOA
5000 XOF6725.75000 AOA
10000 XOF13451.50000 AOA