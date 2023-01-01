1 كوانزا أنغولي إلى فرنك غرب إفريقي

تحويل AOA إلى XOF بسعر الصرف الحقيقي

١ aoa
١ xof

1.00000 AOA = 0.72189 XOF

Mid-market exchange rate at 21:59
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أعلى العملات

 USDEURCADAUDSGDZARINRGBP
1 USD10.92911.35841.520451.3421519.000783.4320.796908
1 EUR1.076311.462051.636461.4445620.450589.79790.8578
1 CAD0.736160.68397311.119290.98803713.987661.41930.586652
1 AUD0.65770.6110750.8934210.88273212.496854.87320.524126

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل كوانزا أنغولي إلى فرنك غرب إفريقي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار AOA في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و XOF في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل AOA الحالي إلى XOF وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Angolan Kwanza / فرنك س ف ا وسط أفريقيا
1 AOA0.72189 XOF
5 AOA3.60944 XOF
10 AOA7.21888 XOF
20 AOA14.43776 XOF
50 AOA36.09440 XOF
100 AOA72.18880 XOF
250 AOA180.47200 XOF
500 AOA360.94400 XOF
1000 AOA721.88800 XOF
2000 AOA1443.77600 XOF
5000 AOA3609.44000 XOF
10000 AOA7218.88000 XOF
معدلات التحويل فرنك س ف ا وسط أفريقيا / Angolan Kwanza
1 XOF1.38526 AOA
5 XOF6.92630 AOA
10 XOF13.85260 AOA
20 XOF27.70520 AOA
50 XOF69.26300 AOA
100 XOF138.52600 AOA
250 XOF346.31500 AOA
500 XOF692.63000 AOA
1000 XOF1385.26000 AOA
2000 XOF2770.52000 AOA
5000 XOF6926.30000 AOA
10000 XOF13852.60000 AOA