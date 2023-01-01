20 فرنك غرب إفريقي إلى كوانزا أنغولي

تحويل XOF إلى AOA بسعر الصرف الحقيقي

٢٠ xof
٢٧٫٣٢ aoa

1.00000 XOF = 1.36622 AOA

Mid-market exchange rate at 22:23
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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.87391.084890.24021.484661.667130.962518.7685
1 GBP1.144311.2414103.2671.698981.907791.1013821.4778
1 USD0.921850.805542183.1861.36861.536810.887317.3013
1 INR0.01108150.009683630.012021310.01645230.01847430.01066650.207983

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل فرنك غرب إفريقي إلى كوانزا أنغولي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار XOF في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و AOA في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل XOF الحالي إلى AOA وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل فرنك س ف ا وسط أفريقيا / Angolan Kwanza
1 XOF1.36622 AOA
5 XOF6.83110 AOA
10 XOF13.66220 AOA
20 XOF27.32440 AOA
50 XOF68.31100 AOA
100 XOF136.62200 AOA
250 XOF341.55500 AOA
500 XOF683.11000 AOA
1000 XOF1366.22000 AOA
2000 XOF2732.44000 AOA
5000 XOF6831.10000 AOA
10000 XOF13662.20000 AOA
معدلات التحويل Angolan Kwanza / فرنك س ف ا وسط أفريقيا
1 AOA0.73195 XOF
5 AOA3.65974 XOF
10 AOA7.31948 XOF
20 AOA14.63896 XOF
50 AOA36.59740 XOF
100 AOA73.19480 XOF
250 AOA182.98700 XOF
500 AOA365.97400 XOF
1000 AOA731.94800 XOF
2000 AOA1463.89600 XOF
5000 AOA3659.74000 XOF
10000 AOA7319.48000 XOF