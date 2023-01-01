كوانزا أنغولي إلى شلن كيني

تحويل AOA إلى KES بسعر الصرف الحقيقي

1000 aoa
177 kes

1.00000 AOA = 0.17707 KES

متوسط سعر صرف السوق عند 3:15 UTC
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AOA إلى KES مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 AOA → 0 KES
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86331.0631588.39671.434671.658710.9571518.2146
1GBP1.1583511.23155102.3981.661921.921441.1087121.0998
1USD0.94060.811985183.1461.349451.560180.900317.1327
1INR0.01131260.009765770.01202710.01622990.01876440.01082790.206056

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل كوانزا أنغولي إلى شلن كيني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار AOA في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و KES في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل AOA الحالي إلى KES وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for Angolan kwanza

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Angolan Kwanza / شلن كيني
1 AOA0.17707 KES
5 AOA0.88535 KES
10 AOA1.77069 KES
20 AOA3.54138 KES
50 AOA8.85345 KES
100 AOA17.70690 KES
250 AOA44.26725 KES
500 AOA88.53450 KES
1000 AOA177.06900 KES
2000 AOA354.13800 KES
5000 AOA885.34500 KES
10000 AOA1770.69000 KES
معدلات التحويل شلن كيني / Angolan Kwanza
1 KES5.64753 AOA
5 KES28.23765 AOA
10 KES56.47530 AOA
20 KES112.95060 AOA
50 KES282.37650 AOA
100 KES564.75300 AOA
250 KES1411.88250 AOA
500 KES2823.76500 AOA
1000 KES5647.53000 AOA
2000 KES11295.06000 AOA
5000 KES28237.65000 AOA
10000 KES56475.30000 AOA