Angola kvanzasından Kenya şilinine

Reel döviz kuru ile AOA → KES çevirin

1.000 aoa
154 kes

1,000 AOA = 0,1545 KES

20:59 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 USDEURCADAUDSGDZARINRGBP
1 USD10,941,3771,5471,36218,86283,6090,803
1 EUR1,06411,4661,6471,44920,07188,9690,855
1 CAD0,7260,68211,1230,98813,69460,7030,583
1 AUD0,6460,6070,8910,8812,1954,0330,519

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Angola kvanzasından Kenya şilinine para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak AOA ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak KES seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut AOA → KES kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Angola kvanzası için en iyi döviz çiftleri

AOA → USD

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AOA → CAD

AOA → AUD

AOA → SGD

AOA → ZAR

AOA → INR

AOA → GBP

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Angola Kvanzası / Kenya Şilini
1 AOA0,15450 KES
5 AOA0,77249 KES
10 AOA1,54497 KES
20 AOA3,08994 KES
50 AOA7,72485 KES
100 AOA15,44970 KES
250 AOA38,62425 KES
500 AOA77,24850 KES
1000 AOA154,49700 KES
2000 AOA308,99400 KES
5000 AOA772,48500 KES
10000 AOA1.544,97000 KES
Çevrim kurları Kenya Şilini / Angola Kvanzası
1 KES6,47260 AOA
5 KES32,36300 AOA
10 KES64,72600 AOA
20 KES129,45200 AOA
50 KES323,63000 AOA
100 KES647,26000 AOA
250 KES1.618,15000 AOA
500 KES3.236,30000 AOA
1000 KES6.472,60000 AOA
2000 KES12.945,20000 AOA
5000 KES32.363,00000 AOA
10000 KES64.726,00000 AOA