5 كوانزا أنغولي إلى شلن كيني

تحويل AOA إلى KES بسعر الصرف الحقيقي

٥ aoa
١ kes

1.00000 AOA = 0.18157 KES

Mid-market exchange rate at 21:59
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أعلى العملات

 USDEURCADAUDSGDZARINRGBP
1 USD10.92911.35841.520451.3421519.000783.4320.796908
1 EUR1.076311.462051.636461.4445620.450589.79790.8578
1 CAD0.736160.68397311.119290.98803713.987661.41930.586652
1 AUD0.65770.6110750.8934210.88273212.496854.87320.524126

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل كوانزا أنغولي إلى شلن كيني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار AOA في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و KES في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل AOA الحالي إلى KES وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Angolan Kwanza / شلن كيني
1 AOA0.18157 KES
5 AOA0.90782 KES
10 AOA1.81565 KES
20 AOA3.63130 KES
50 AOA9.07825 KES
100 AOA18.15650 KES
250 AOA45.39125 KES
500 AOA90.78250 KES
1000 AOA181.56500 KES
2000 AOA363.13000 KES
5000 AOA907.82500 KES
10000 AOA1815.65000 KES
معدلات التحويل شلن كيني / Angolan Kwanza
1 KES5.50768 AOA
5 KES27.53840 AOA
10 KES55.07680 AOA
20 KES110.15360 AOA
50 KES275.38400 AOA
100 KES550.76800 AOA
250 KES1376.92000 AOA
500 KES2753.84000 AOA
1000 KES5507.68000 AOA
2000 KES11015.36000 AOA
5000 KES27538.40000 AOA
10000 KES55076.80000 AOA