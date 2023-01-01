كوانزا أنغولي إلى دولار نيوزيلندي

تحويل AOA إلى NZD بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ aoa
٢٫٠٤ nzd

1.00000 AOA = 0.00204 NZD

متوسط سعر صرف السوق عند 3:19 UTC
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AOA إلى NZD مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 AOA → 0 NZD
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.863251.0630588.39581.434691.658680.9570518.2128
1GBP1.1584111.2315102.4031.662031.921521.1086621.0988
1USD0.94070.812018183.1531.34961.560310.9002517.1326
1INR0.01131280.009765350.01202610.01623030.01876430.01082640.206037

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل كوانزا أنغولي إلى دولار نيوزيلندي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار AOA في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و NZD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل AOA الحالي إلى NZD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Angolan Kwanza / دولار نيوزيلندي
1 AOA0.00204 NZD
5 AOA0.01018 NZD
10 AOA0.02035 NZD
20 AOA0.04070 NZD
50 AOA0.10176 NZD
100 AOA0.20352 NZD
250 AOA0.50880 NZD
500 AOA1.01760 NZD
1000 AOA2.03519 NZD
2000 AOA4.07038 NZD
5000 AOA10.17595 NZD
10000 AOA20.35190 NZD
معدلات التحويل دولار نيوزيلندي / Angolan Kwanza
1 NZD491.35500 AOA
5 NZD2456.77500 AOA
10 NZD4913.55000 AOA
20 NZD9827.10000 AOA
50 NZD24567.75000 AOA
100 NZD49135.50000 AOA
250 NZD122838.75000 AOA
500 NZD245677.50000 AOA
1000 NZD491355.00000 AOA
2000 NZD982710.00000 AOA
5000 NZD2456775.00000 AOA
10000 NZD4913550.00000 AOA