Angola kvanzasından Yeni Zelanda dolarına

Reel döviz kuru ile AOA → NZD çevirin

1.000 aoa
2,00 nzd

1,000 AOA = 0,002002 NZD

20:59 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 USDEURCADAUDSGDZARINRGBP
1 USD10,941,3771,5471,36218,86283,6090,803
1 EUR1,06411,4661,6471,44920,07188,9690,855
1 CAD0,7260,68211,1230,98813,69460,7030,583
1 AUD0,6460,6070,8910,8812,1954,0330,519

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Angola kvanzasından Yeni Zelanda dolarına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak AOA ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak NZD seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut AOA → NZD kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Angola kvanzası için en iyi döviz çiftleri

AOA → USD

AOA → EUR

AOA → CAD

AOA → AUD

AOA → SGD

AOA → ZAR

AOA → INR

AOA → GBP

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Angola Kvanzası / Yeni Zelanda Doları
1 AOA0,00200 NZD
5 AOA0,01001 NZD
10 AOA0,02002 NZD
20 AOA0,04004 NZD
50 AOA0,10009 NZD
100 AOA0,20018 NZD
250 AOA0,50044 NZD
500 AOA1,00088 NZD
1000 AOA2,00176 NZD
2000 AOA4,00352 NZD
5000 AOA10,00880 NZD
10000 AOA20,01760 NZD
Çevrim kurları Yeni Zelanda Doları / Angola Kvanzası
1 NZD499,56100 AOA
5 NZD2.497,80500 AOA
10 NZD4.995,61000 AOA
20 NZD9.991,22000 AOA
50 NZD24.978,05000 AOA
100 NZD49.956,10000 AOA
250 NZD124.890,25000 AOA
500 NZD249.780,50000 AOA
1000 NZD499.561,00000 AOA
2000 NZD999.122,00000 AOA
5000 NZD2.497.805,00000 AOA
10000 NZD4.995.610,00000 AOA