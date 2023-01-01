bin Yeni Zelanda dolarından Angola kvanzasına

Reel döviz kuru ile NZD → AOA çevirin

1.000 nzd
500.746 aoa

1.00000 NZD = 500.74600 AOA

20:58 UTC'deki reel piyasa kuru
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NZD → AOA çevrim grafiği

Bir dakika öncesi itibariyle 1 NZD → 0 AOA
Reel piyasa kuru

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Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86641.057587.80951.435931.643740.9674518.4173
1GBP1.154211.2204101.3361.657121.896951.1166321.2544
1USD0.94560.819403183.0351.357851.554360.9149517.4159
1INR0.01138830.009868170.012043110.01635270.01871940.01101880.209742

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Yeni Zelanda dolarından Angola kvanzasına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak NZD ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak AOA seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut NZD → AOA kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Top currency pairings for Yeni Zelanda doları

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NZD → CAD

NZD → CHF

NZD → JPY

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Çevrim kurları Yeni Zelanda Doları / Angola Kvanzası
1 NZD500.74600 AOA
5 NZD2503.73000 AOA
10 NZD5007.46000 AOA
20 NZD10014.92000 AOA
50 NZD25037.30000 AOA
100 NZD50074.60000 AOA
250 NZD125186.50000 AOA
500 NZD250373.00000 AOA
1000 NZD500746.00000 AOA
2000 NZD1001492.00000 AOA
5000 NZD2503730.00000 AOA
10000 NZD5007460.00000 AOA
Çevrim kurları Angola Kvanzası / Yeni Zelanda Doları
1 AOA0.00200 NZD
5 AOA0.00999 NZD
10 AOA0.01997 NZD
20 AOA0.03994 NZD
50 AOA0.09985 NZD
100 AOA0.19970 NZD
250 AOA0.49926 NZD
500 AOA0.99851 NZD
1000 AOA1.99702 NZD
2000 AOA3.99404 NZD
5000 AOA9.98510 NZD
10000 AOA19.97020 NZD