كوانزا أنغولي إلى كرونة دنماركية

تحويل AOA إلى DKK بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ aoa
٨٫٤٣ dkk

1.00000 AOA = 0.00843 DKK

متوسط سعر صرف السوق عند 3:11 UTC
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AOA إلى DKK مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 AOA → 0 DKK
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86321.063288.40931.434741.658270.9572518.2157
1GBP1.1584811.2317102.4211.662121.921081.1089621.1026
1USD0.940550.811886183.1541.349451.55970.9003517.1329
1INR0.0113110.009763640.012025910.01622830.01875670.01082750.206038

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل كوانزا أنغولي إلى كرونة دنماركية

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار AOA في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و DKK في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل AOA الحالي إلى DKK وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Angolan Kwanza / كرونة دانمركية
1 AOA0.00843 DKK
5 AOA0.04215 DKK
10 AOA0.08430 DKK
20 AOA0.16859 DKK
50 AOA0.42148 DKK
100 AOA0.84297 DKK
250 AOA2.10742 DKK
500 AOA4.21483 DKK
1000 AOA8.42967 DKK
2000 AOA16.85934 DKK
5000 AOA42.14835 DKK
10000 AOA84.29670 DKK
معدلات التحويل كرونة دانمركية / Angolan Kwanza
1 DKK118.62900 AOA
5 DKK593.14500 AOA
10 DKK1186.29000 AOA
20 DKK2372.58000 AOA
50 DKK5931.45000 AOA
100 DKK11862.90000 AOA
250 DKK29657.25000 AOA
500 DKK59314.50000 AOA
1000 DKK118629.00000 AOA
2000 DKK237258.00000 AOA
5000 DKK593145.00000 AOA
10000 DKK1186290.00000 AOA