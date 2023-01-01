كوانزا أنغولي إلى دينار كويتي

تحويل AOA إلى KWD بسعر الصرف الحقيقي

1000 aoa
0.371 kwd

1.00000 AOA = 0.00037 KWD

متوسط سعر صرف السوق عند 3:16 UTC
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AOA إلى KWD مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 AOA → 0 KWD
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86321.063188.40951.434651.658370.9570518.2136
1GBP1.1584811.23155102.4181.661981.921141.1087221.0995
1USD0.940650.811985183.1621.34951.559940.9002517.1325
1INR0.0113110.009763890.012024710.01622740.01875790.01082530.206014

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل كوانزا أنغولي إلى دينار كويتي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار AOA في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و KWD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل AOA الحالي إلى KWD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for Angolan kwanza

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Angolan Kwanza / Kuwaiti Dinar
1 AOA0.00037 KWD
5 AOA0.00186 KWD
10 AOA0.00371 KWD
20 AOA0.00743 KWD
50 AOA0.01857 KWD
100 AOA0.03715 KWD
250 AOA0.09287 KWD
500 AOA0.18574 KWD
1000 AOA0.37148 KWD
2000 AOA0.74297 KWD
5000 AOA1.85741 KWD
10000 AOA3.71483 KWD
معدلات التحويل Kuwaiti Dinar / Angolan Kwanza
1 KWD2691.91000 AOA
5 KWD13459.55000 AOA
10 KWD26919.10000 AOA
20 KWD53838.20000 AOA
50 KWD134595.50000 AOA
100 KWD269191.00000 AOA
250 KWD672977.50000 AOA
500 KWD1345955.00000 AOA
1000 KWD2691910.00000 AOA
2000 KWD5383820.00000 AOA
5000 KWD13459550.00000 AOA
10000 KWD26919100.00000 AOA