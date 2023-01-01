2000 كوانزا أنغولي إلى دينار كويتي

تحويل AOA إلى KWD بسعر الصرف الحقيقي

٢٬٠٠٠ aoa
٠٫٧٣١ kwd

1.00000 AOA = 0.00037 KWD

Mid-market exchange rate at 21:59
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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.85781.076389.79791.462051.636460.947118.6789
1 GBP1.1657711.25485104.6951.704591.907941.104121.7775
1 USD0.92910.796908183.4321.35841.520450.8799517.3547
1 INR0.01113610.009551590.011985810.01628150.01822380.01054690.20801

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل كوانزا أنغولي إلى دينار كويتي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار AOA في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و KWD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل AOA الحالي إلى KWD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Angolan Kwanza / Kuwaiti Dinar
1 AOA0.00037 KWD
5 AOA0.00183 KWD
10 AOA0.00365 KWD
20 AOA0.00731 KWD
50 AOA0.01827 KWD
100 AOA0.03654 KWD
250 AOA0.09134 KWD
500 AOA0.18268 KWD
1000 AOA0.36536 KWD
2000 AOA0.73072 KWD
5000 AOA1.82680 KWD
10000 AOA3.65361 KWD
معدلات التحويل Kuwaiti Dinar / Angolan Kwanza
1 KWD2737.02000 AOA
5 KWD13685.10000 AOA
10 KWD27370.20000 AOA
20 KWD54740.40000 AOA
50 KWD136851.00000 AOA
100 KWD273702.00000 AOA
250 KWD684255.00000 AOA
500 KWD1368510.00000 AOA
1000 KWD2737020.00000 AOA
2000 KWD5474040.00000 AOA
5000 KWD13685100.00000 AOA
10000 KWD27370200.00000 AOA