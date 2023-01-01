كوانزا أنغولي إلى تينغ كازاخستاني

تحويل AOA إلى KZT بسعر الصرف الحقيقي

1000 aoa
569.37 kzt

1.00000 AOA = 0.56937 KZT

متوسط سعر صرف السوق عند 3:16 UTC
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AOA إلى KZT مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 AOA → 0 KZT
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86321.063188.40951.434651.658370.9570518.2136
1GBP1.1584811.23155102.4181.661981.921141.1087221.0995
1USD0.940650.811985183.1621.34951.559940.9002517.1325
1INR0.0113110.009763890.012024710.01622740.01875790.01082530.206014

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل كوانزا أنغولي إلى تينغ كازاخستاني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار AOA في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و KZT في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل AOA الحالي إلى KZT وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for Angolan kwanza

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Angolan Kwanza / تنغي كازاخستاني
1 AOA0.56937 KZT
5 AOA2.84685 KZT
10 AOA5.69369 KZT
20 AOA11.38738 KZT
50 AOA28.46845 KZT
100 AOA56.93690 KZT
250 AOA142.34225 KZT
500 AOA284.68450 KZT
1000 AOA569.36900 KZT
2000 AOA1138.73800 KZT
5000 AOA2846.84500 KZT
10000 AOA5693.69000 KZT
معدلات التحويل تنغي كازاخستاني / Angolan Kwanza
1 KZT1.75633 AOA
5 KZT8.78165 AOA
10 KZT17.56330 AOA
20 KZT35.12660 AOA
50 KZT87.81650 AOA
100 KZT175.63300 AOA
250 KZT439.08250 AOA
500 KZT878.16500 AOA
1000 KZT1756.33000 AOA
2000 KZT3512.66000 AOA
5000 KZT8781.65000 AOA
10000 KZT17563.30000 AOA