Angola kvanzasından Kazakistan tengesine

Reel döviz kuru ile AOA → KZT çevirin

1.000 aoa
532,92 kzt

1,000 AOA = 0,5329 KZT

20:59 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10,8551,06488,9691,4661,6470,97317,712
1 GBP1,1711,245104,0941,7151,9271,13820,724
1 USD0,940,803183,6091,3771,5470,91416,645
1 INR0,0110,010,01210,0160,0190,0110,199

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Angola kvanzasından Kazakistan tengesine para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak AOA ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak KZT seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut AOA → KZT kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Angola kvanzası için en iyi döviz çiftleri

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AOA → ZAR

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Angola Kvanzası / Kazakistan Tengesi
1 AOA0,53292 KZT
5 AOA2,66461 KZT
10 AOA5,32921 KZT
20 AOA10,65842 KZT
50 AOA26,64605 KZT
100 AOA53,29210 KZT
250 AOA133,23025 KZT
500 AOA266,46050 KZT
1000 AOA532,92100 KZT
2000 AOA1.065,84200 KZT
5000 AOA2.664,60500 KZT
10000 AOA5.329,21000 KZT
Çevrim kurları Kazakistan Tengesi / Angola Kvanzası
1 KZT1,87645 AOA
5 KZT9,38225 AOA
10 KZT18,76450 AOA
20 KZT37,52900 AOA
50 KZT93,82250 AOA
100 KZT187,64500 AOA
250 KZT469,11250 AOA
500 KZT938,22500 AOA
1000 KZT1.876,45000 AOA
2000 KZT3.752,90000 AOA
5000 KZT9.382,25000 AOA
10000 KZT18.764,50000 AOA