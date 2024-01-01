2.000 Kazakistan tengesinden Angola kvanzasına

Reel döviz kuru ile KZT → AOA çevirin

1,000₸ KZT = 1,855Kz AOA

22:27 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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KZT → AOA çevrim grafiği

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Birkaç saniye önce güncellendi
Reel piyasa kuru

Reel piyasa kurunu kullanıyoruz ve ücretleri gizlemek için gizli fiyat artışları eklemiyoruz.Daha fazla bilgi edinin

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AOA
1 KZT → AOASon 30 günSon 90 gün
Yüksek1,90342,0006
Düşük1,85371,8537
Ortalama1,87741,9111
Değişim-2.48%-1.39%
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1 KZT → AOA istatistikleri

KZT → AOA kurunun performansı son 30 günde en yüksek 1,9034, en düşük 1,8537 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 1,8774 oldu. KZT → AOA kurundaki değişiklik -2.48 değerindeydi.

KZT → AOA kurunun performansı son 90 günde en yüksek 2,0006, en düşük 1,8537 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 1,9111 oldu. KZT → AOA kurundaki değişiklik -1.39 değerindeydi.

Piyasa kuru takibiKZT - AOA tablosunu görüntüle

Popüler para birimleri

 USDCADSGDZAREURGBPNZDAUD
1 USD11,4091,34318,1790,950,7931,7061,548
1 CAD0,7110,95312,9010,6740,5631,2111,099
1 SGD0,7451,05113,540,7070,591,2711,153
1 ZAR0,0550,0780,07410,0520,0440,0940,085

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Kazakistan tengesinden Angola kvanzasına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak KZT ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak AOA seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut KZT → AOA kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Kazakistan tengesi için en iyi döviz çiftleri

KZT → USD

KZT → CAD

KZT → SGD

KZT → ZAR

KZT → EUR

KZT → GBP

KZT → NZD

KZT → AUD

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Kazakistan Tengesi / Angola Kvanzası
1 KZT1,85495 AOA
5 KZT9,27475 AOA
10 KZT18,54950 AOA
20 KZT37,09900 AOA
50 KZT92,74750 AOA
100 KZT185,49500 AOA
250 KZT463,73750 AOA
500 KZT927,47500 AOA
1000 KZT1.854,95000 AOA
2000 KZT3.709,90000 AOA
5000 KZT9.274,75000 AOA
10000 KZT18.549,50000 AOA
Çevrim kurları Angola Kvanzası / Kazakistan Tengesi
1 AOA0,53910 KZT
5 AOA2,69550 KZT
10 AOA5,39099 KZT
20 AOA10,78198 KZT
50 AOA26,95495 KZT
100 AOA53,90990 KZT
250 AOA134,77475 KZT
500 AOA269,54950 KZT
1000 AOA539,09900 KZT
2000 AOA1.078,19800 KZT
5000 AOA2.695,49500 KZT
10000 AOA5.390,99000 KZT