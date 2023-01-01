كوانزا أنغولي إلى وون كوري جنوبي

تحويل AOA إلى KRW بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ aoa
١٬٦١٢ krw

1.00000 AOA = 1.61165 KRW

متوسط سعر صرف السوق عند 3:16 UTC
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AOA إلى KRW مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 AOA → 0 KRW
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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86321.063188.40951.434651.658370.9570518.2136
1GBP1.1584811.23155102.4181.661981.921141.1087221.0995
1USD0.940650.811985183.1621.34951.559940.9002517.1325
1INR0.0113110.009763890.012024710.01622740.01875790.01082530.206014

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل كوانزا أنغولي إلى وون كوري جنوبي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار AOA في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و KRW في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل AOA الحالي إلى KRW وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for Angolan kwanza

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Angolan Kwanza / وون كوريا الجنوبية
1 AOA1.61165 KRW
5 AOA8.05825 KRW
10 AOA16.11650 KRW
20 AOA32.23300 KRW
50 AOA80.58250 KRW
100 AOA161.16500 KRW
250 AOA402.91250 KRW
500 AOA805.82500 KRW
1000 AOA1611.65000 KRW
2000 AOA3223.30000 KRW
5000 AOA8058.25000 KRW
10000 AOA16116.50000 KRW
معدلات التحويل وون كوريا الجنوبية / Angolan Kwanza
1 KRW0.62048 AOA
5 KRW3.10242 AOA
10 KRW6.20484 AOA
20 KRW12.40968 AOA
50 KRW31.02420 AOA
100 KRW62.04840 AOA
250 KRW155.12100 AOA
500 KRW310.24200 AOA
1000 KRW620.48400 AOA
2000 KRW1240.96800 AOA
5000 KRW3102.42000 AOA
10000 KRW6204.84000 AOA