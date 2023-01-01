كوانزا أنغولي إلى دولار ترينيداد وتوباغو

تحويل AOA إلى TTD بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ aoa
٨٫١٥ ttd

1.00000 AOA = 0.00815 TTD

متوسط سعر صرف السوق عند 3:21 UTC
تتبع سعر الصرف
A cheaper way to shop online internationally

AOA إلى TTD مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 AOA → 0 TTD
Mid market rate

هل تنتظر معدل أفضل؟

ضع تنبيهاً الآن، وسوف نقول لك عندما يتحسن الأمر. ومع ملخصاتنا اليومية، لن تفوت أبداً آخر الأخبار.

أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86331.063188.38511.434651.658890.957118.2139
1GBP1.1583511.2315102.3861.661911.921671.1086521.099
1USD0.940650.812018183.1391.34951.560430.900317.1328
1INR0.01131410.009766990.01202810.01623190.01876890.01082890.206074

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل كوانزا أنغولي إلى دولار ترينيداد وتوباغو

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار AOA في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و TTD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل AOA الحالي إلى TTD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for Angolan kwanza

AOA إلى USD

AOA إلى EUR

AOA إلى CAD

AOA إلى AUD

AOA إلى SGD

AOA إلى ZAR

AOA إلى INR

AOA إلى GBP

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

قارننا مع البنك الخاص بكإرسال المال مع Wise
plane
معدلات التحويل Angolan Kwanza / دولار ترينيداد وتوباغو
1 AOA0.00815 TTD
5 AOA0.04074 TTD
10 AOA0.08148 TTD
20 AOA0.16296 TTD
50 AOA0.40740 TTD
100 AOA0.81480 TTD
250 AOA2.03700 TTD
500 AOA4.07401 TTD
1000 AOA8.14801 TTD
2000 AOA16.29602 TTD
5000 AOA40.74005 TTD
10000 AOA81.48010 TTD
معدلات التحويل دولار ترينيداد وتوباغو / Angolan Kwanza
1 TTD122.72900 AOA
5 TTD613.64500 AOA
10 TTD1227.29000 AOA
20 TTD2454.58000 AOA
50 TTD6136.45000 AOA
100 TTD12272.90000 AOA
250 TTD30682.25000 AOA
500 TTD61364.50000 AOA
1000 TTD122729.00000 AOA
2000 TTD245458.00000 AOA
5000 TTD613645.00000 AOA
10000 TTD1227290.00000 AOA