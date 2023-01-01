كوانزا أنغولي إلى ليرة لبنانية

تحويل AOA إلى LBP بسعر الصرف الحقيقي

1000 aoa
18072.80 lbp

1.00000 AOA = 18.07280 LBP

متوسط سعر صرف السوق عند 3:17 UTC
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AOA إلى LBP مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 AOA → 0 LBP
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86321.063188.39781.43461.65850.9571518.2138
1GBP1.1584811.23155102.4051.661921.921291.1088421.0998
1USD0.94060.811985183.1511.349451.560060.900317.1327
1INR0.01131250.009765180.012026310.01622890.01876180.01082730.206043

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل كوانزا أنغولي إلى ليرة لبنانية

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار AOA في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و LBP في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل AOA الحالي إلى LBP وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for Angolan kwanza

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Angolan Kwanza / جنيه لبناني
1 AOA18.07280 LBP
5 AOA90.36400 LBP
10 AOA180.72800 LBP
20 AOA361.45600 LBP
50 AOA903.64000 LBP
100 AOA1807.28000 LBP
250 AOA4518.20000 LBP
500 AOA9036.40000 LBP
1000 AOA18072.80000 LBP
2000 AOA36145.60000 LBP
5000 AOA90364.00000 LBP
10000 AOA180728.00000 LBP
معدلات التحويل جنيه لبناني / Angolan Kwanza
1 LBP0.05533 AOA
5 LBP0.27666 AOA
10 LBP0.55332 AOA
20 LBP1.10664 AOA
50 LBP2.76660 AOA
100 LBP5.53319 AOA
250 LBP13.83298 AOA
500 LBP27.66595 AOA
1000 LBP55.33190 AOA
2000 LBP110.66380 AOA
5000 LBP276.65950 AOA
10000 LBP553.31900 AOA