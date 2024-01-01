Angola kvanzasından Lübnan lirasına

Reel döviz kuru ile AOA → LBP çevirin

1.000 aoa
106.430 lbp

1,000 AOA = 106,4 LBP

20:59 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 USDEURCADAUDSGDZARINRGBP
1 USD10,941,3771,5471,36218,86283,6090,803
1 EUR1,06411,4661,6471,44920,07188,9690,855
1 CAD0,7260,68211,1230,98813,69460,7030,583
1 AUD0,6460,6070,8910,8812,1954,0330,519

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Angola kvanzasından Lübnan lirasına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak AOA ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak LBP seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut AOA → LBP kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Angola kvanzası için en iyi döviz çiftleri

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Angola Kvanzası / Lübnan Lirası
1 AOA106,43000 LBP
5 AOA532,15000 LBP
10 AOA1.064,30000 LBP
20 AOA2.128,60000 LBP
50 AOA5.321,50000 LBP
100 AOA10.643,00000 LBP
250 AOA26.607,50000 LBP
500 AOA53.215,00000 LBP
1000 AOA106.430,00000 LBP
2000 AOA212.860,00000 LBP
5000 AOA532.150,00000 LBP
10000 AOA1.064.300,00000 LBP
Çevrim kurları Lübnan Lirası / Angola Kvanzası
1 LBP0,00940 AOA
5 LBP0,04698 AOA
10 LBP0,09396 AOA
20 LBP0,18792 AOA
50 LBP0,46979 AOA
100 LBP0,93958 AOA
250 LBP2,34895 AOA
500 LBP4,69791 AOA
1000 LBP9,39582 AOA
2000 LBP18,79164 AOA
5000 LBP46,97910 AOA
10000 LBP93,95820 AOA