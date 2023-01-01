5 Angola kvanzasından Lübnan lirasına

Reel döviz kuru ile AOA → LBP çevirin

5 aoa
90.08 lbp

1.00000 AOA = 18.01540 LBP

14:54 UTC'deki reel piyasa kuru
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AOA → LBP çevrim grafiği

Bir dakika öncesi itibariyle 1 AOA → 0 LBP
Reel piyasa kuru

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Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.8661.056587.84011.425321.646410.968118.6095
1GBP1.1547311.22101.4341.64591.90121.117921.4894
1USD0.94650.819672183.14251.34911.558360.916317.6143
1INR0.01138430.009858640.012027510.01622640.01874320.01102080.211857

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Angola kvanzasından Lübnan lirasına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak AOA ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak LBP seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut AOA → LBP kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Top currency pairings for Angola kvanzası

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AOA → SGD

AOA → ZAR

AOA → INR

AOA → GBP

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Çevrim kurları Angola Kvanzası / Lübnan Lirası
1 AOA18.01540 LBP
5 AOA90.07700 LBP
10 AOA180.15400 LBP
20 AOA360.30800 LBP
50 AOA900.77000 LBP
100 AOA1801.54000 LBP
250 AOA4503.85000 LBP
500 AOA9007.70000 LBP
1000 AOA18015.40000 LBP
2000 AOA36030.80000 LBP
5000 AOA90077.00000 LBP
10000 AOA180154.00000 LBP
Çevrim kurları Lübnan Lirası / Angola Kvanzası
1 LBP0.05551 AOA
5 LBP0.27754 AOA
10 LBP0.55508 AOA
20 LBP1.11016 AOA
50 LBP2.77540 AOA
100 LBP5.55081 AOA
250 LBP13.87702 AOA
500 LBP27.75405 AOA
1000 LBP55.50810 AOA
2000 LBP111.01620 AOA
5000 LBP277.54050 AOA
10000 LBP555.08100 AOA