500 Lübnan lirasından Angola kvanzasına

Reel döviz kuru ile LBP → AOA çevirin

1.000ل.ل. LBP = 0.01029Kz AOA

03:59 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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LBP → AOA çevrim grafiği

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Birkaç saniye önce güncellendi
Reel piyasa kuru

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AOA
1 LBP → AOASon 30 günSon 90 gün
Yüksek0.01040.0107
Düşük0.01020.0101
Ortalama0.01030.0103
Değişim0.29%2.22%
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1 LBP → AOA istatistikleri

LBP → AOA kurunun performansı son 30 günde en yüksek 0.0104, en düşük 0.0102 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 0.0103 oldu. LBP → AOA kurundaki değişiklik 0.29 değerindeydi.

LBP → AOA kurunun performansı son 90 günde en yüksek 0.0107, en düşük 0.0101 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 0.0103 oldu. LBP → AOA kurundaki değişiklik 2.22 değerindeydi.

Piyasa kuru takibiLBP - AOA tablosunu görüntüle

Popüler para birimleri

 USDCADNZDAUDEURSGDZARGBP
1 USD11.408551.708091.546670.949251.3430518.14150.792048
1 CAD0.7099511.212661.098060.6739280.95349812.87960.562314
1 NZD0.585450.82463610.9054980.5557450.78628910.62090.463704
1 AUD0.646550.9106981.1043610.6137450.86834911.72940.512099

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Lübnan lirasından Angola kvanzasına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak LBP ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak AOA seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut LBP → AOA kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

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Çevrim kurları Lübnan Lirası / Angola Kvanzası
1 LBP0.01029 AOA
5 LBP0.05143 AOA
10 LBP0.10286 AOA
20 LBP0.20572 AOA
50 LBP0.51429 AOA
100 LBP1.02858 AOA
250 LBP2.57145 AOA
500 LBP5.14290 AOA
1000 LBP10.28580 AOA
2000 LBP20.57160 AOA
5000 LBP51.42900 AOA
10000 LBP102.85800 AOA
Çevrim kurları Angola Kvanzası / Lübnan Lirası
1 AOA97.22100 LBP
5 AOA486.10500 LBP
10 AOA972.21000 LBP
20 AOA1944.42000 LBP
50 AOA4861.05000 LBP
100 AOA9722.10000 LBP
250 AOA24305.25000 LBP
500 AOA48610.50000 LBP
1000 AOA97221.00000 LBP
2000 AOA194442.00000 LBP
5000 AOA486105.00000 LBP
10000 AOA972210.00000 LBP