كوانزا أنغولي إلى دولار جامايكي

تحويل AOA إلى JMD بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ aoa
١٨٦٫١٥ jmd

1.00000 AOA = 0.18615 JMD

متوسط سعر صرف السوق عند 3:15 UTC
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AOA إلى JMD مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 AOA → 0 JMD
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86331.0631588.39671.434671.658710.9571518.2146
1GBP1.1583511.23155102.3981.661921.921441.1087121.0998
1USD0.94060.811985183.1461.349451.560180.900317.1327
1INR0.01131260.009765770.01202710.01622990.01876440.01082790.206056

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل كوانزا أنغولي إلى دولار جامايكي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار AOA في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و JMD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل AOA الحالي إلى JMD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Angolan Kwanza / دولار جامايكي
1 AOA0.18615 JMD
5 AOA0.93077 JMD
10 AOA1.86153 JMD
20 AOA3.72306 JMD
50 AOA9.30765 JMD
100 AOA18.61530 JMD
250 AOA46.53825 JMD
500 AOA93.07650 JMD
1000 AOA186.15300 JMD
2000 AOA372.30600 JMD
5000 AOA930.76500 JMD
10000 AOA1861.53000 JMD
معدلات التحويل دولار جامايكي / Angolan Kwanza
1 JMD5.37191 AOA
5 JMD26.85955 AOA
10 JMD53.71910 AOA
20 JMD107.43820 AOA
50 JMD268.59550 AOA
100 JMD537.19100 AOA
250 JMD1342.97750 AOA
500 JMD2685.95500 AOA
1000 JMD5371.91000 AOA
2000 JMD10743.82000 AOA
5000 JMD26859.55000 AOA
10000 JMD53719.10000 AOA