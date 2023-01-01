1 دولار جامايكي إلى كوانزا أنغولي

تحويل JMD إلى AOA بسعر الصرف الحقيقي

1 jmd
5.36 aoa

1.00000 JMD = 5.36437 AOA

متوسط سعر صرف السوق عند 20:58
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JMD إلى AOA مخطط التحويل

As of 1 min ago,1 JMD → 0 AOA
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.87091.059488.09971.453071.677860.945719.3206
1GBP1.1482411.21645101.161.668481.926591.0858922.1848
1USD0.94390.822064183.161.37161.583780.892718.2373
1INR0.01135080.009885330.01202510.01649350.0190450.01073470.219304

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل دولار جامايكي إلى كوانزا أنغولي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار JMD في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و AOA في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل JMD الحالي إلى AOA وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for دولار جامايكي

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل دولار جامايكي / Angolan Kwanza
1 JMD5.36437 AOA
5 JMD26.82185 AOA
10 JMD53.64370 AOA
20 JMD107.28740 AOA
50 JMD268.21850 AOA
100 JMD536.43700 AOA
250 JMD1341.09250 AOA
500 JMD2682.18500 AOA
1000 JMD5364.37000 AOA
2000 JMD10728.74000 AOA
5000 JMD26821.85000 AOA
10000 JMD53643.70000 AOA
معدلات التحويل Angolan Kwanza / دولار جامايكي
1 AOA0.18641 JMD
5 AOA0.93207 JMD
10 AOA1.86415 JMD
20 AOA3.72830 JMD
50 AOA9.32075 JMD
100 AOA18.64150 JMD
250 AOA46.60375 JMD
500 AOA93.20750 JMD
1000 AOA186.41500 JMD
2000 AOA372.83000 JMD
5000 AOA932.07500 JMD
10000 AOA1864.15000 JMD