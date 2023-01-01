20 كوانزا أنغولي إلى دولار جامايكي

تحويل AOA إلى JMD بسعر الصرف الحقيقي

٢٠ aoa
٣٫٦٨ jmd

1.00000 AOA = 0.18425 JMD

Mid-market exchange rate at 21:59
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أعلى العملات

 USDEURCADAUDSGDZARINRGBP
1 USD10.92911.35841.520451.3421519.000783.4320.796908
1 EUR1.076311.462051.636461.4445620.450589.79790.8578
1 CAD0.736160.68397311.119290.98803713.987661.41930.586652
1 AUD0.65770.6110750.8934210.88273212.496854.87320.524126

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل كوانزا أنغولي إلى دولار جامايكي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار AOA في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و JMD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل AOA الحالي إلى JMD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Angolan Kwanza / دولار جامايكي
1 AOA0.18425 JMD
5 AOA0.92124 JMD
10 AOA1.84248 JMD
20 AOA3.68496 JMD
50 AOA9.21240 JMD
100 AOA18.42480 JMD
250 AOA46.06200 JMD
500 AOA92.12400 JMD
1000 AOA184.24800 JMD
2000 AOA368.49600 JMD
5000 AOA921.24000 JMD
10000 AOA1842.48000 JMD
معدلات التحويل دولار جامايكي / Angolan Kwanza
1 JMD5.42748 AOA
5 JMD27.13740 AOA
10 JMD54.27480 AOA
20 JMD108.54960 AOA
50 JMD271.37400 AOA
100 JMD542.74800 AOA
250 JMD1356.87000 AOA
500 JMD2713.74000 AOA
1000 JMD5427.48000 AOA
2000 JMD10854.96000 AOA
5000 JMD27137.40000 AOA
10000 JMD54274.80000 AOA