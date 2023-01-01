كوانزا أنغولي إلى بيزو فلبيني

تحويل AOA إلى PHP بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ aoa
٦٨٫٤٧ php

1.00000 AOA = 0.06846 PHP

متوسط سعر صرف السوق عند 3:20 UTC
تتبع سعر الصرف
Spend abroad without hidden fees

AOA إلى PHP مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 AOA → 0 PHP
Mid market rate

هل تنتظر معدل أفضل؟

ضع تنبيهاً الآن، وسوف نقول لك عندما يتحسن الأمر. ومع ملخصاتنا اليومية، لن تفوت أبداً آخر الأخبار.

أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.863251.0631588.38921.434721.658840.957118.2142
1GBP1.1584111.23155102.391.661981.921591.1087221.0993
1USD0.94060.811985183.1391.34951.560310.9002517.1323
1INR0.01131360.009766590.01202810.01623190.01876740.01082830.206068

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل كوانزا أنغولي إلى بيزو فلبيني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار AOA في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و PHP في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل AOA الحالي إلى PHP وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for Angolan kwanza

AOA إلى USD

AOA إلى EUR

AOA إلى CAD

AOA إلى AUD

AOA إلى SGD

AOA إلى ZAR

AOA إلى INR

AOA إلى GBP

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

قارننا مع البنك الخاص بكإرسال المال مع Wise
plane
معدلات التحويل Angolan Kwanza / Philippine Peso
1 AOA0.06846 PHP
5 AOA0.34232 PHP
10 AOA0.68465 PHP
20 AOA1.36930 PHP
50 AOA3.42325 PHP
100 AOA6.84650 PHP
250 AOA17.11625 PHP
500 AOA34.23250 PHP
1000 AOA68.46500 PHP
2000 AOA136.93000 PHP
5000 AOA342.32500 PHP
10000 AOA684.65000 PHP
معدلات التحويل Philippine Peso / Angolan Kwanza
1 PHP14.60600 AOA
5 PHP73.03000 AOA
10 PHP146.06000 AOA
20 PHP292.12000 AOA
50 PHP730.30000 AOA
100 PHP1460.60000 AOA
250 PHP3651.50000 AOA
500 PHP7303.00000 AOA
1000 PHP14606.00000 AOA
2000 PHP29212.00000 AOA
5000 PHP73030.00000 AOA
10000 PHP146060.00000 AOA