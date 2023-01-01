5 كوانزا أنغولي إلى بيزو فلبيني

تحويل AOA إلى PHP بسعر الصرف الحقيقي

٥ aoa
٠٫٣٣ php

1.00000 AOA = 0.06570 PHP

Mid-market exchange rate at 21:59
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أعلى العملات

 USDEURCADAUDSGDZARINRGBP
1 USD10.92911.35841.520451.3421519.000783.4320.796908
1 EUR1.076311.462051.636461.4445620.450589.79790.8578
1 CAD0.736160.68397311.119290.98803713.987661.41930.586652
1 AUD0.65770.6110750.8934210.88273212.496854.87320.524126

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل كوانزا أنغولي إلى بيزو فلبيني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار AOA في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و PHP في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل AOA الحالي إلى PHP وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Angolan Kwanza / Philippine Peso
1 AOA0.06570 PHP
5 AOA0.32851 PHP
10 AOA0.65703 PHP
20 AOA1.31405 PHP
50 AOA3.28514 PHP
100 AOA6.57027 PHP
250 AOA16.42568 PHP
500 AOA32.85135 PHP
1000 AOA65.70270 PHP
2000 AOA131.40540 PHP
5000 AOA328.51350 PHP
10000 AOA657.02700 PHP
معدلات التحويل Philippine Peso / Angolan Kwanza
1 PHP15.22010 AOA
5 PHP76.10050 AOA
10 PHP152.20100 AOA
20 PHP304.40200 AOA
50 PHP761.00500 AOA
100 PHP1522.01000 AOA
250 PHP3805.02500 AOA
500 PHP7610.05000 AOA
1000 PHP15220.10000 AOA
2000 PHP30440.20000 AOA
5000 PHP76100.50000 AOA
10000 PHP152201.00000 AOA