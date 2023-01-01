100 بيزو فلبيني إلى كوانزا أنغولي

تحويل PHP إلى AOA بسعر الصرف الحقيقي

١٠٠ php
١٬٤٨٨٫٧٧ aoa

1.00000 PHP = 14.88770 AOA

Mid-market exchange rate at 23:41
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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86731.072789.1951.465581.647140.9649518.7598
1GBP1.15311.2368102.841.689781.899121.1125921.6297
1USD0.932250.808538183.151.366251.535510.8995517.4884
1INR0.01121140.009723850.012026510.01643110.01846670.01081840.210324

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل بيزو فلبيني إلى كوانزا أنغولي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار PHP في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و AOA في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل PHP الحالي إلى AOA وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for Philippine pesos

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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plane
معدلات التحويل Philippine Peso / Angolan Kwanza
1 PHP14.88770 AOA
5 PHP74.43850 AOA
10 PHP148.87700 AOA
20 PHP297.75400 AOA
50 PHP744.38500 AOA
100 PHP1488.77000 AOA
250 PHP3721.92500 AOA
500 PHP7443.85000 AOA
1000 PHP14887.70000 AOA
2000 PHP29775.40000 AOA
5000 PHP74438.50000 AOA
10000 PHP148877.00000 AOA
معدلات التحويل Angolan Kwanza / Philippine Peso
1 AOA0.06717 PHP
5 AOA0.33585 PHP
10 AOA0.67170 PHP
20 AOA1.34339 PHP
50 AOA3.35848 PHP
100 AOA6.71696 PHP
250 AOA16.79240 PHP
500 AOA33.58480 PHP
1000 AOA67.16960 PHP
2000 AOA134.33920 PHP
5000 AOA335.84800 PHP
10000 AOA671.69600 PHP